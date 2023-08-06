Какому знаку Зодиака повезет 7 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 августа?

День предназначен для принятия важных – судьбоносных – решений: они окажутся правильными и приведут к позитивным последствиям. Время также благоприятно для анализа своей профессиональной деятельности и отношений с близкими людьми, а также составления планов на будущее – уже на этой неделе можно приступать к реализации проектов, которые в них записаны. Занимаясь этим, важно не спешить и не хвататься за несколько дел сразу: необходимо определиться с приоритетами, сначала занявшись самым важным, а потом действовать по нисходящей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги сегодня на собственном опыте прочувствуют, что означает расхожее выражение «осенило»: решение важной профессиональной задачи снизойдет на них как будто бы от высших сил, которые иногда вмешиваются в нашу жизнь и улучшают ее. Сегодня как раз такой случай, когда можно будет почувствовать себя гениальным первооткрывателем, которому – как Исааку Ньютону – свалилось на голову яблоко, что дало ему возможность открыть закон всемирного тяготения.

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