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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Какому знаку Зодиака повезет 7 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 7 августа?

День не подходит для начала важных проектов, поэтому лучше сосредоточиться на старых рутинных делах. Конфликты с окружающими сегодня могут возникать из-за любой мелочи, поэтому с другими людьми нужно общаться как можно меньше, прислушиваться к внутреннему голосу — чаще. В таком случае также удастся избежать чужого влияние и участи стать жертвой чужих преступных замыслов.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут добиться всего, к чему стремятся, а в некоторых случаях их достижения могут даже превзойти самые смелые намерения и ожидания представителей знака. Правда, для того, чтобы эти планы осуществились, нельзя лениться и ждать, когда все уладится само по себе — необходимо действовать. Причем силу своего движения необходимо соразмерять со своими возможностями: не стоит торопиться, предвосхищая события — все необходимо делать в свое время.

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