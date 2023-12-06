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Какому знаку Зодиака повезет 7 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Какому знаку Зодиака повезет 7 декабря

Рак / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 декабря?

День, когда на повестке дня стоит конфликт прошлого с будущим. Необходимо вовремя расстаться со всем тем, что отжило свой век, потому что воспоминания тянут назад и не дают полноценно жить в настоящем и стремиться в будущее. Настроение в эти дни у большинства людей будет хорошим, а преобладающим желание станет благое стремление помогать тем, кто в этом нуждается. 

Рак 

Раки получат возможность значительно изменить свою жизнь к лучшему. Особенно это касается тех представителей знака, которые недовольны своей работой, поскольку уверены, что энное – продолжительное или не очень – время назад неправильно выбрали сферу деятельности. Велика вероятность того, что сегодня они получат возможность попробовать свои силы в новой сфере, которая придется им по душе. Главное, получив неожиданное предложение, не отказываться сразу, а подумать над ним и дать себе шанс. 

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Дата публикации
Просмотры
1122
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