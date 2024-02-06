Какому знаку Зодиака повезет 7 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 февраля?

Время преобразования – а в некоторых случаях и рождения – души человека, когда количество испытанных чувств и эмоций переходит в качество, делая каждого из нас чище, лучше и благороднее. Материальную сторону жизни нужно – хотя бы на это время – отодвинуть на второй план, делая ставку на духовную ее составляющую: чтение книг, походы в театр или на концерт, посещение музея или выставки. Профессиональные обязанности нужно выполнять по мере необходимости – без особого энтузиазма, от бытовых и хозяйственных хлопот лучше вообще отказаться.

Козерог

Козероги смогут принять важное жизненное решение, с которым они медлили продолжительное время, поскольку не могли определиться, что именно хотят получить в результате. Сегодня им все станет ясно – как будто бы снизойдет озарение. Останется только сделать шаг вперед на пути к достижению поставленной цели, а дальше все сложится само по себе – к большому удовольствию представителей знака.

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