Какому знаку Зодиака повезет 7 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 февраля?

День, когда можно приступать к реализации любых – профессиональных и бизнес-проектов, поскольку они будут заведомо обречены на успех. Однако есть одно условие: необходимо приложить для этого какие-то усилия, сидеть и ждать, когда все устроится само собой, самая плохая тактика, которую можно выбрать в эту пятницу. Время также располагает к благотворительности: любые добрые дела, осуществленные в это время, принесут пользу как тем, кому адресованы, так и тем, кто их делает.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на человека, который давно находится рядом, но почему-то до сих пор ник себя не проявил. Скорее всего, он слишком застенчив, чтобы оказать влияние на воображение представителей знака, которые впечатляются только людьми яркими, смелыми и раскованными. Вот только в данном случае они, похоже, совершают серьезную ошибку, которую пришла пора исправлять – а вдруг он и есть та судьба, которую они до сих пор безуспешно искали.

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