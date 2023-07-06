Какому знаку Зодиака повезет 7 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 июля?

День трансформаций и метаморфоз, которые вполне можно назвать квантовым скачком: он выводит нас на новый профессиональный и личностный уровень. Успех в это время ждет тех, кто не полагается только на свои силы, а умеет – и любит – работать в коллективе. Также очень важно действовать по заранее составленному плану, тогда все пройдет в штатном режиме – без срывов и проволочек. Если по какой-то причине последствия своих действий невозможно просчитать, нужно действовать по ситуации – в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны сегодня могут рассчитывать на неслыханную удачу в финансовом отношении. У каждого она проиграется по-своему: кому-то вернут долг или повысят зарплату, кто-то получит старый зависший гонорар или вполне заслуженную премию за хорошо выполненную работу. Единственное, о чем звезды просят представителей знака, – не тратить полученное сразу: слишком велик соблазн спустить большую часть полученного на ничего не значащую мелочевку. Пусть деньги хотя бы сутки пролежат спокойно, тогда станет понятно, как распорядиться ими грамотно.

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