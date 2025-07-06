Какому знаку Зодиака повезет 7 июля

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 июля?

День, когда прошлое вторгается в нашу жизнь не просто так: его цель – заставить нас исправить совершенные ранее ошибки. Касаться они могут любой жизненной сферы, но поскольку речь идет о понедельнике, несложно предположить, что на первый план выйдет все, что связано с решением профессиональных или бизнес-вопросов. Чем бы мы ни начали заниматься в это время, останавливаться – и тем более прерывать работу – не следует, тогда, скорее всего, ее уже не удастся закончить, и оно будет будоражить нас своей незаконченностью.

Водолей

Водолеям удастся решить очень важный профессиональный – или финансовый – вопрос, в чем им посодействуют люди и события из их давнего – или не очень – прошлого. В первом случае, представители знака смогут рассчитывать на свои прежние связи, которые неожиданно активизируются в это время и принесут серьезную пользу. Во втором можно будет выйти из сложившейся ситуации, так сказать, по аналогии, вспомнив, что такое в их жизни уже происходило, и они нашли правильный ответ на поставленный вопрос.

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