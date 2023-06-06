Какому знаку Зодиака повезет 7 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Один из самых опасных дней лунного гороскопа, который таит в себе массу соблазнов и опасностей. Сегодня абсолютно во всем необходимо соблюдать осторожность: тщательно выбирать собеседников для общения, аккуратно тратить деньги, соблюдать правила дорожного движения, а еще лучше – если, конечно, существует такая возможность – не покидать стен родного дома вообще. Раздражительность, которая сегодня может овладеть каждым вторым – а то и первым – из нас, необходимо "гасить" всеми доступными способами. Надо также приложить усилия для того, чтобы не попасть под влияние кого-то из окружающих – избавиться от него будет очень сложно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

День благоприятен для общения на самых разных уровнях, но самыми удачными окажутся переговоры делового характера. Партнеры по бизнесу, с которыми необходимо будет достичь необходимой договоренности, охотно пойдут навстречу во всех – или почти во всех – вопросах, поэтому проблем точно не возникнет. Главное, придерживаться заранее заявленной повестки дня, тогда не возникнет ни малейшего повода для разногласий, а это уже половина успеха.

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