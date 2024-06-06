Какому знаку Зодиака повезет 7 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 июня?

День, когда не стоит ни на кого злиться, даже если повод для проявления негативных эмоций окажется более чем весомым: не стоит тратить драгоценную жизненную энергию на злые слова и мысли. Для серьезных и решительных действий их окажется недостаточно, но это не значит, чтобы можно бездельничать: к осуществлению важных профессиональных проектов нужно подходить постепенно: так, сегодня можно совершать подготовительные действия, которые станут основой для последующей активной деятельности.

Лев

Львам, назначившим на этот день деловые переговоры, удастся достичь всех целей, которые они перед собой поставят – партнеры пойдут навстречу даже в тех вопросах, на которые изначально собирались ответить отказом. Главное – соблюсти одно, но важное условие: встреча должна пройти в максимально неформальной обстановке, как говорится, без галстуков. О соответствующих условиях необходимо позаботиться самим представителям знака, а договоренности станут им наградой.

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