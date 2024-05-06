Какому знаку Зодиака повезет 7 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 мая?

Не самый легкий день лунного календаря, гнетущая атмосфера которого негативно отражается на человеческой психике – настроение в такое время редко бывает хорошим. Необходимо проявлять осторожность – особенно в отношениях с окружающими людьми, которые могут вести себя вызывающе. Со своей стороны, не стоит никого поучать, проявлять высокомерие и несдержанность – вряд ли такие качества поспособствуют установлению хороших отношений.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют отложить все дела – как профессиональные, так и бытовые – и как следует отдохнуть. Лучше всего сделать это с семьей или в компании, в таком случае удастся не только восстановить силы, но и запастить позитивными эмоциями как минимум на неделю вперед. А тот факт, что на календаре не выходной, а будний день, совершенно не должен их смущать – при желании всегда можно взять отгул или просто отпроситься.

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