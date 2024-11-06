Какому знаку Зодиака повезет 7 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 ноября?

День, когда, образно говоря, нежелательно гнаться сразу за несколькими зайцами, то есть, распылять свои силы на несколько дел сразу: желательно выбрать одно – самое важное. Успешными обещают быть небольшие финансовые операции, от крупных сегодня лучше отказаться – серьезной прибыли они не принесут. Можно отправляться в путь – как в деловые поездки, так и в долгожданные путешествия.

Дева

Девам звезды рекомендую устроить семейный праздник – повод у них для этого будет веским. Правда, по нынешним временам желательно, чтобы он был скромным – громкое торжество окажется неуместным, но удовольствие, которое представители знака в результате получат, от этого меньше не станет. Общение с родными людьми не только развлечет на пользу, но и самым наилучшим образом повлияет на настроение.

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