Какому знаку Зодиака повезет 7 ноября

Дева

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 7 ноября?

Не самый приятный день лунного гороскопа, когда большинством людей овладевает апатия и нежелание что-либо делать. Причиной тому является внешний негатив, который оказывает сильное влияние на наше настроение и, как следствие, работоспособность. События нынешнего дня — как позитивные, так и негативные — являются результатом того, что мы сделали — и даже думали — в предыдущий период времени, так что искать виноватых вокруг не стоит — необходимо спрашивать с себя.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют начать уик-энда уже сегодня, в пятницу, не дожидаясь выходных. Таким образом они смогут пополнить запас физических и моральных сил, которые в последнее время — и они это хорошо чувствуют — начал иссякать. Искать «подзарядку» необходимо в занятиях, которые приносят представителям знака удовольствие, а это может быть как их хобби, так и общение с приятными людьми — друзьями, любимыми людьми, детьми — даже чужими — и животными.

