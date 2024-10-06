Какому знаку Зодиака повезет 7 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 октября?

День, когда необходимо избегать резких движений – как в профессии, так и в личной жизни: чем спокойнее и вдумчивее будет действовать человек, тем лучших результатов добьется. На работе – впрочем, как и дома, занимаясь хозяйственными делами – нужно действовать без суеты и спешки: в это трудно поверить, но в таком случае удастся успеть гораздо больше – цейтнот еще никогда не способствовал успеху в делах. От важных выводов и серьезных решений в этот ден лучше отказаться – велик риск сделать серьезную ошибку.

Весы

Весы получат ответ на важный вопрос, который занимает их уже довольно продолжительное время – его даст им подсознание, которое никогда не спит и учитывает все внешние факторы, которые ускользают от внимания самого человека. Послать свой «вердикт» оно может любым – самым неожиданным – способом, например, во сне, поэтому очень важно обратить внимание на сновидения: на первый взгляд они могут показаться не имеющими отношения к существующей проблеме, но при расшифровке «расскажут», как от нее избавиться.

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