- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 7 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 7 октября?
Нынешний день не предназначен для грусти, тоски и уныния — высшие силы могут счесть такое поведение признаком неблагодарности. Считается, если человек в это время чем-то недоволен, то он не заслуживает не только улучшения жизненных обстоятельств, но и того, что уже имеет. Можно подводить итоги сделанное в предыдущие пару недель: если деятельность была успешной, результаты порадуют, и — наоборот.
Скорпион
Скорпионам звезды рекомендуют назначать на сегодняшний день деловые переговоры любой степени сложности — им удастся убедить своих партнеров в чем угодно, главное в этой ситуации — не злоупотреблять влиянием, которое они будут иметь над окружающими. Также очень важно сделать так, чтобы встреча прошла в максимально неформальной обстановке — любой официоз в это время не только не поможет, но и помешает достичь поставленной цели.
