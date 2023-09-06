Какому знаку Зодиака повезет 7 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимания нас на вершину успеха, то опуская вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 сентября?

День мощной негативной энергетики, когда ни в коем случае нельзя выяснять отношения с близкими людьми, поскольку это может привести к серьезному и, что немаловажно, долговременному конфликту, а в самом пиковом случае – и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.

Овен (21.03 – 20.04)

Нацелившись на достижение цели, необходимо идти к ней, невзирая ни на какие препятствия – только в таком случае обстоятельства сложатся наилучшим для них образом. Впрочем, с решительностью у представителей знака никогда проблем не было, поэтому сегодня они будут вести себя так, как привыкли и – с большой долей вероятности – добьются поставленной цели. Главное, выбрать ее правильно – будет обидно промахнуться в такой ответственный момент.

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