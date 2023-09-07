Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет – 8-9 сентября?

Положительная энергетика 24-го лунного дня, который продлится почти двое календарных суток, благотворно повлияет на людей, делая их позитивнее и доброжелательнее по отношению к окружающим. Сегодня мы будем охотнее прощать чужие слабости и, одновременно терпимее относиться к собственным ошибкам, за которые в другой день нещадно ругали бы себя. Любые дела в это время буквально обречены на успех, поэтому можно – и нужно! – как завершать старые проекты, так и приступать к работе над новым.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки получат возможность воплотить в жизнь свою мечту – возможно, самую заветную. Правда, для этого им придется потрудиться, но усилий понадобится гораздо меньше, чем в любой другой день, поэтому имеет смысл работать на достижение цели именно сегодня. Еще одно условие, которое нужно соблюсти, гласит: отбор мечты для реализации должен быть как основательным, так и тщательным. Ощущение, что поставил не на то, которое придет впоследствии, окажется не самым приятным.

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