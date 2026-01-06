Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 7 января?

День негативной энергетики, когда необходимо соблюдать осторожность во всех жизненных сферах, но прежде всего — в отношениях с окружающими людьми, вне зависимости от того, являются они близкими или посторонними. Никому нельзя верить на слово — слишком велика вероятность ошибок, которые можем допустить как мы сами, так и наши партнеры, и собеседники. Необходимо отказаться от новых идей и предложений — они могут оказаться заблуждением, иллюзией и обманом. Также нельзя кому-то что-то обещать — сдержать свое слово в силу самых разных причин, скорее всего, не удастся.

Скорпион

Скорпионам совет звезд, который они дают им в этот день, может показаться неожиданным и парадоксальным, но представителям знака имеет смысл над ним задуматься — скорее всего, он не так плох, как может показаться на первый взгляд. Узнав, что кто-то из довольно близких людей сплетничает о них за спиной, им нужно не огорчаться, а радоваться: значит, они достигли жизненных — и профессиональных — результатов, которые вызывают зависть у окружающих — то есть, удачливы и успешны.

