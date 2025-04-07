Какому знаку Зодиака повезет 8 апреля

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 8 апреля?

День, который нельзя тратить на решение мелких и малозначительных задач, можно работать только над действительно важными и — главное — глобальными целями. Впрочем, размениваться на мелочи нежелательно в любом случае: если в это время, несмотря на будний день, делать уборку в своем доме, то только генеральную, если выяснять отношения с близким человеком, то только с кардинальными последствиями — предложением руки и сердца либо окончательным расставанием, хотя первое все-таки предпочтительнее.

Рак

Ракам не только можно, но и нужно совершать покупки, к которым они долго готовились — как морально, так и материально, и о которых они — об этом можно сказать без преувеличения — метали в последнее время. Приобретение, сделанное в этот день, окажется максимально удачным: во-первых, оно окажется именно таким, каким представляли его представители знака в своем воображении, а во-вторых, прослужит без поломок — разумеется, если речь пойдет о технике — долгое время.

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