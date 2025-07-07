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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 8 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Телец

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 8 июля?

Мощная энергетика дня «подталкивает» нас к активным действиям, которые, тем не менее, нельзя совершать, не подумав — успех ждет только те дела, которые будут тщательно подготовленными. Мы можем запрограммировать события своей жизни на ближайшее будущее: то, на что мы сегодня будем обращать внимание, в самом скором времени материализуется и станет нашей реальностью, поэтому очень важно видеть в людях и событиях только хорошее. Также очень важно знать, что в этот день нельзя ничего разрушать, даже если такие действия будут необходимы для строительства чего-то нового — результат будет противоположен ожидаемому.

Телец

Тельцам удастся решить важный профессиональный или финансовый вопрос, который зависит от недоброжелательно настроенного по отношению к представителям знака человека. Поначалу они даже попытаются отказаться от общения с ним, опасаясь, что ничего хорошего из этого не выйдет, но затем все-таки решат рискнуть и — выиграют. Их фактическая доказательная база будет настолько крепкой, а красноречие — настолько убедительным, что перед ними не устоит даже явный недоброжелатель.

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Дата публикации
Количество просмотров
261
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