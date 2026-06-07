Какому знаку Зодиака повезет 8 июня

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 8 июня?

День мощной — и чаще негативной, чем позитивной — энергетики, в течение которого нас может ждать множество испытаний самого разного рода.

Для преодоления возникающих на нашем пути препятствий необходимо приложить серьезные усилия, но те, кому это удастся, смогут прожить этот период практически без потерь.

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Категорически не рекомендуются выяснять отношения со своими близкими и принимать участие в чужих конфликтах: как в первом, так и во втором случае ничем кроме неприятностей — в некоторых случаях весьма значительных — это не закончится. Но даже в такое — непростое — время найдутся те, кто окажется в выигрыше.

Весы

Весы, несмотря на сложные энергия дня, могут рассчитывать на то, что цель, которую они себе наметили, будет достигнута быстро и относительно легко, особенно если не игнорировать подсказки звезд. А они считают, что самое главное в это время — прислушиваться только к себе и не поддаваться на манипуляции тех, кто захочет заставить их свернуть с выбранного пути.

К сожалению, таких людей будет довольно много, а намерения у них при этом могут быть самыми и разными и, увы, не всегда благородными. Но в силах представителей знака противостоять чужому давлению, действуя так, как считают нужным они сами.

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