Какому знаку Зодиака повезет 8 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня- 8 марта?

Самый загадочный день лунного календаря, когда происходят невероятные – и необъяснимые с точки зрения логики и здравого смысла – события: как будто бы сами собой находятся потерянные раньше люди и вещи, без каких-либо усилий решаются важные вопросы и находится выход из сложных проблем. Удача станет спутником человека во многих жизненных сферах, но прежде всего – в финансовой, когда деньги приходят как из ожидаемых, так и из совершенно неожиданных источников.

Дева

Девы смогут воплотить в жизнь давнюю мечту, которую они уже довольно продолжительное время считают несбыточной. Главной техникой для этого процесса является визуализация, при помощи которой – максимально детально – нужно представлять себе, что в итоге необходимо получить. Правда, представителям знака стоит помнить о том, что без активных действий обойтись тоже не удастся: если они действительно хотят получить желаемое, необходимо двигаться к поставленной цели.

Читайте также: