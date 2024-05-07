Какому знаку Зодиака повезет 8 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 мая?

Нынешний день во многом похож на субботу: завершая работу, которой был посвящен заканчивающийся лунный месяц, каждый из нас ощущает упадок сил и непреодолимое желание отдохнуть. Активным действиям физического характера необходимо предпочесть умственные усилия, которые предваряют – и определяют – будущие поступки. Тем не менее, в это время не помешает осторожность: особенно это касается общения с незнакомыми людьми и обращения с деньгами.

Рак

Ракам звезды советуют не стесняться положительных эмоций, которые принесет им долгожданное – и приятное – событие. Разумеется, у каждого представителя знака повод для радости будет свой, особенный, и о нем совершенно не обязательно кому-то рассказывать, но реакция на нее во всех случаях будет одинаковой. Возможно, это будут слезы счастья – не стоит их прятать.

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