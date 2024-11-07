Какому знаку Зодиака повезет 8 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 ноября?

Любые дела, начатые в этот день, буквально обречены на успех, причем, речь пойдет не только о профессиональных проектах, но и – поскольку день выпадает на пятницу – домашних хлопотах. Главное, чтобы любое дело, за которое сегодня возьмется человек, способствовало его очищению – как физическому и материальному, так и моральному и душевному. Принимать важное решение необходимо опираться не на разум, а на интуицию – она не подведет.

Рак

Раки смогут достичь цели в любой жизненной – и профессиональной – сфере, которую они поставили перед собой накануне. Но обстоятельства будут складываться благоприятно, а ресурсы находиться как будто бы ниоткуда только в том случае, если представители знака будут опираться только на собственные силы. Еще лучше, если они смогут работать в полном одиночестве – так им удастся сосредоточиться на выполняемых задачах, не отвлекаясь на разговоры, которые в данном случае не имеют никакого значения.

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