Какому знаку Зодиака повезет 8 октября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 8 октября?

Сегодняшний день, символом которого является зеркало, как будто бы отражает наше мировоззрения и отношения к жизни: все, что произойдет с нами в этот день, мы предопределим сами — своими делами, словами и мыслями. Поэтому крайне важно обращать внимание на события этого дня и слова других людей: если из них вовремя сделать правильные выводы, то удастся исправить уже совершенные ошибки и не допустить новых.

Водолей

Водолеи смогут легко и практически без усилий достичь цели, которую они поставят перед собой в этот день, но — с одним обаятельным условием: принимая любое — даже незначительное — решение, необходимо, как говорят в таких случаях, жить своим умом — чужие советы, кто бы их ни давал, приведут к неминуемой ошибке. И дело не в том, что окружающие желают представителям знака зла, просто они не смогут постичь все тонкости сложившейся ситуации.

