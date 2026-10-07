Какому знаку Зодиака повезет 8 октября

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 октября?

День, когда духовность – во всех сферах жизни – должна взять верх над ее материальной составляющей. В это время любые проблемы за нас решит окружающий мир, поэтому очень важно доверять ему, а не пытаться все сделать самостоятельно – зачем тратить время и силы на то, что уладится без наших усилий.

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Но и полностью расслабляться, несмотря на энергетический позитив, тоже нежелательно: любую жизненную или профессиональную ситуацию важно держать под контролем, иначе она может пойти не туда, куда мы направляли ее изначально.

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Стрелец

Стрельцам пришла пора вывести свою личную жизнь из тени и переместить ее со второго плана, где она довольно долго находилась, на первый. В свое время представители знака сами решили, что эта сторона отношений им больше не интересна, но жизнь идет, все меняется и, похоже, теперь они могут пересмотреть прежнюю установку.

Причиной тому станет появление в их жизни человека, который займет в их жизни гораздо больше места, чем можно было бы предположить изначально, и это станет для них серьезным – и очень приятным – сюрпризом.

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