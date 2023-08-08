Какому знаку Зодиака повезет 9-10 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 9 и 10 августа?

24 лунный день, который продлится почти двое календарных суток, врмя, когда энергетика окружающего нас пространства постепенно меняется со знака «минус» на знак «плюс». Сила же ее такова, что многим из нас хочется сдвинуть горы, и некоторым это действительно удается. Почувствовав жажду деятельности и выбрав объект для приложения своих сил, можно браться за работу – желаемого результата можно будет добиться без каких-либо сложностей. Усилятся анализаторские способности, которые позволят решить любую профессиональную задачу. Удачными окажутся начатые в этот день поездки – особенно, командировки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в эти дни смогут почувствовать себя немного волшебниками – им удастся воплотить в жизнь мечту, которая занимает их мысли уже довольно долгое время. Правда для этого им необходимо будет – как ни странно это прозвучит – составить подробный план: волшебные пассы руками, равно как и заклинания в этом деле вряд ли помогут. А вот пункты плана, если – постепенно и не торопясь – двигаться по порядку, от одного к другому, в конце концов, приведут к желанной цели – главное, не терять терпения.

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