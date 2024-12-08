Какому знаку Зодиака повезет 9 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 декабря?

День, когда – что бы мы ни делали – необходимо соблюдать максимальную осторожность: слишком велика вероятность стать жертвой не только манипуляторов, но и мошенников. В такое время астрологи рекомендуют остаться дома, но в понедельник такой возможности у большинства из нас не будет, поэтому нужно как можно меньше общаться с окружающими, причем, не только чужими, но и хорошо знакомыми людьми – они тоже могут неопрятно удивить. Еще лучше, решив стоящие перед нами задачи как можно быстрее, сразу же возвращаться в родные стены, где нам ничего не грозит.

Рыбы

С Рыбами сегодня может произойти судьбоносное событие, которое в ближайшее время коренным образом изменит их жизнь к лучшему. Правда, поймут это представители знака не сразу – поначалу им, наоборот, покажется, что случившееся – плохой признак, но пройдет всего несколько дней и все встанет на свои места. Так что в этот день – впрочем, как и всегда – нельзя торопиться со скоропалительными выводами: можно крупно ошибиться.

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