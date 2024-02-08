Какому знаку Зодиака повезет 9 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 февраля?

День, когда все должно идти своим чередом, поэтому не стоит торопить события, какой бы жизненной сферы они ни касались – профессиональной или личной. Также нежелательно суетиться – работа в таком режиме ожидаемых результатов не принесет, а вот измотать и лишить сил может вполне. Время неблагоприятно для начинаний: любой проект, который стартует в это время, будет буксовать и наталкиваться на неожиданные препятствия. Так что лучше передохнуть и набраться сил для последующей работы.

Лев

Львам – особенно тем из них, кто в последнее время много и упорно работал – звезды настоятельно советуют взять тайм-аут и посвятить дней отдыху, тем более что нынешняя пятница может стать началом большого – удлиненного – уикенд. Выбирать занятие для этого дня представители знака вольны самостоятельно, главное, чтобы оно приносило им удовольствие, а этот момент у каждого свой.

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