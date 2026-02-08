Какому знаку Зодиака повезет 9 февраля

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 февраля?

Нынешние лунные сутки можно — подобно 1 сентября — назвать Днем знаний: все, что станет нам известно в эо время, бует иметь огромное значение во всех сферах нашей жизни — в зависимости от того, где мы решим их применить. Именно поэтому очень важно обращаь внимание на любые факты и сведения — никто не знает, где и когда они могут нам пригодиться. Повышенному желанию действовать активно — особенно, если это коснется занятий спортом — нужно противопоставить спокойный и взвешенный подход, поскольку разного рода травмы сейчас особенно нежелательны — они могут поставить под вопрос работу над важными проектами.

Лев

Львам, которые в этот день могут стать обладателями важной тайны, звезды настоятельно не рекомендуют — в полном соответствии с присущей им привычкой — сразу же рассказывать об этом окружающим им людям. На этот раз очень важно дать фактам, которые станут известны предстаивтелям знака, дать им «отлежаться» в голове — в таком случае будет понятно, как правильно их использовать. Если же секрет коснется другого человека, то тут и вовсе желательно сразу же забыть о нем — так будет лучше для всех.

