Какому знаку Зодиака повезет 9 июля

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 июля?

Нынешний день должен быть полностью посвящен работе над серьезными проектами, при этом чем глобальнее они будут, тем лучше для каждого из нас. Можно принимать серьезные, но при этом ответственные решения, поэтому спешить с ними не стоит — сначала необходимо тщательно взвесить все возможные в данном случае факторы «за» и «против».

Решая рабочие вопросы, нужно сосредоточиться только на них — конфликтов с коллегами и направленных против нас интриг можно не опасаться. Единственное, от чего желательно отказаться, так это от деловых переговоров — успешными они не станут, скорее, наоборот.

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Скорпион

У Скорпионов на первый план выйдет любовь и семейные отношения — именно в этой жизненной сфере представителей знака ждут самые приятные события.

Разумеется, у каждого из них они будут свои: кто-то наконец-то встретит по-настоящему любимого человека, кто-то получит предложение оформить уже существующие отношения официально, а кто-то — получит шанс перезагрузить отношения, от которых они в последнее время начали уставать.

В любом случае ихсуществование с этого дня изменится к лучшему, что не может не радовать.

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