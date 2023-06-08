Какому знаку Зодиака повезет 9 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда на умственные и интеллектуальные способности каждого из нас влияет мощная позитивная энергетика, которую посылают нам Луна и звезды. Мы становимся не только умнее, но и добрее, что практически невозможно переоценить – особенно в наше время. Конфликтов в такие дни становится меньше, а желания понять другого человека, стать на его место и принять его точку зрения – больше. В случае необходимости можно просить других – даже незнакомых – о помощи, а также – если есть такая материальная и моральная возможность – оказывать ее. Плохое самочувствие, которое может одолеть в это время, будет означать, что переутомление достигло своего предела, а значит, необходимо отложить дела и как следует отдохнуть.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые давно собирались сменить место работы – а, возможно, и род деятельности, но никак не могли определиться с тем, что им выбрать, сегодня наконец-то все станет ясно и понятно. Представителям знака покажется, у них в голове сложился пазл, над которым они долго ломали голову. Впрочем, звезды советуют им не удивляться тому, как им это простое решение раньше в голову не пришло, а действовать. Пока место, которое они себе "забронировали", не занял кто-нибудь другой – более активный и предприимчивый.

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