Какому знаку Зодиака повезет 9 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 мая?

День, когда можно начинать новые дела любой степени сложности – при этом чем грандиознее они будут, тем быстрее, легче и успешнее удастся с ними справиться. Энергия нынешних лунных суток настолько сильна, что для человека, который поставил перед собой четкую цель, не существует ничего невозможного. А вот спорить с кем-либо – как на профессиональную, так и на личную тему – нежелательно: доказать свою правоту все равно не удастся, зато нажить врагов – запросто.

Дева

Девам необходимо обратить внимание на людей, которые сегодня окажутся в их окружении. Один из новых знакомых станет тем человеком, который станет для них – в буквальном смысле этого слова – ангелом-хранителем. Он будет опекать представителей знака – преимущественно в профессиональной сфере, но, возможно, и в личной жизни. Не менее важным окажется и то, что новый знакомый сможет морально поддержать представителей знака, а это тоже много значит.

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