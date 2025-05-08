Какому знаку Зодиака повезет 9 мая

Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 мая?

Нынешний день — время энергичных действий, которые приведут к успеху только в том случае, если будут направлены на открытие –или развитие — чего-то нового. Открытия, сделанные в это время, как правило, бывают светлыми и радостными, к тому же удается найти что-то новое даже там, где, казалось бы, уже не удастся ничего обнаружить. Не менее важный аспект дня состоит в том, что количество усилий, приложенных нами в течение предыдущих двенадцати дней лунного месяца, переходит в качество — то есть, происходит квантовый скачок, перемещающий нас на новый — очередной — жизненный или профессиональны уровень. Время также плодотворно для различных видом творчества, причем не только на профессиональном, но и на любительском уровне.

Близнецы

Близнецам не стоит отказываться от разговора с человеком, с которым уже довольно долгое время находятся в состоянии ссоры — изрядно при этом затянувшейся, особенно если он сам проявит инициативу и предложит побеседовать. Во-первых, такое общение, скорее всего, закончится долгожданным — для обеих сторон — примирением, а во-вторых, в ходе беседы приду важные знания, которые помогут в решении очень серьезного вопроса — не стоит их игнорировать.

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