Какому знаку Зодиака повезет 9 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 ноября?

День, когда не стоит верить окружающим людям – в их словах будет мало правды. Также с некоторой долей осторожности необходимо относиться к происходящим событиям: они могут показаться совсем не такими, какими являются на самом деле. Не стоит делать из них важные выводы и принимать серьезные решения, поскольку уже завтра ситуация может измениться, перевернувшись с ног на голову, так что имеет смысл немного подождать, пока реальность обретет свои настоящие черты.

Водолей

Водолеям звезды включают зеленый свет в решении профессиональных вопросов: велика вероятность того, что они получат в работу новый проект, за который готовы будут бороться их коллеги-конкуренты, или узнают о том, что начальство решило повысить им заработную плату. Главное, в сложившейся – приятной – ситуации не сглазить грядущие перемены, рассказывая о них направо и налево: имеет смысл помолчать обо всем хорошем – как известно, счастье любит тишину.

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