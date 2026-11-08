Какому знаку Зодиака повезет 9 ноября

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 9 ноября?

День, когда не только можно, но и нужно подводить итоги предыдущего лунного месяца и делать из них выводы. Необходимо признавать свои ошибки, просить прощения у тех, кого обидели, и завершать начатые дела, что желательно сделать в первой половине дня — вторая идеально располагает к отдыху.

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В это время также так или иначе можно — разумеется, только на время — вернуться в прошлое: причиной такого явления, как правило, становится появление людей, «привязанных» к определенному периоду нашей жизни, или ощущению дежа-вю.

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Водолей

У Водолеев, несмотря на начало рабочей недели, на первый план выйдут дела семьи и собственного дома. Общение с родными людьми принесет не только удовольствие, но и пользу.

Она может принять облик доброго — и ценного — совета, который вэто время особенно необходим предстаивтелям знака. Если же самим родственникам понадобится помощь, звезды призывают их без промедления ее казать — она также будет иметь приятные последствия.

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