ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 9 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Водолей

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 9 ноября?

День, когда не только можно, но и нужно подводить итоги предыдущего лунного месяца и делать из них выводы. Необходимо признавать свои ошибки, просить прощения у тех, кого обидели, и завершать начатые дела, что желательно сделать в первой половине дня — вторая идеально располагает к отдыху.

В это время также так или иначе можно — разумеется, только на время — вернуться в прошлое: причиной такого явления, как правило, становится появление людей, «привязанных» к определенному периоду нашей жизни, или ощущению дежа-вю.

Водолей

У Водолеев, несмотря на начало рабочей недели, на первый план выйдут дела семьи и собственного дома. Общение с родными людьми принесет не только удовольствие, но и пользу.

Она может принять облик доброго — и ценного — совета, который вэто время особенно необходим предстаивтелям знака. Если же самим родственникам понадобится помощь, звезды призывают их без промедления ее казать — она также будет иметь приятные последствия.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie