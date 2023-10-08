Какому знаку Зодиака повезет 9 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда лень и апатия овладеют всеми без исключения, лишая людей воли к любым действиям – не самое приятное известие, если вспомнить, что речь идет о понедельнике. Тем, кто не может сидеть без дела, звезды рекомендуют заняться составлением планов на будущее: им удастся учесть все подводные камни, а заодно разработать правильную тактику и стратегию достижения цели.

Дева

Представителям знака не только можно, но и нужно заниматься решением финансовых вопросов, которые в любом случае окажутся удачными. Но особенно важно обратить внимание на предложение перейти на новую работу или взять выгодный заказ, которое могут сделать им в это время. Скорее всего, оно окажется даже более перспективным, чем вам его позиционируют, поэтому имеет смысл ответить согласием.

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