Какому знаку Зодиака повезет 9 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

День предназначен как для активных действий, так и до признания своих ошибок и покаяния, которое позволит избавиться от тяжелого морального груза. Астрологи считают, что в это время также надо быть готовым к любым сюрпризам. Чаще всего они принимают вид давно знакомых, но исчезнувших из нашей жизни людей, которые теперь появятся вновь, чтобы расставить все точки над «и»: отношения с ним могут как закончиться, так и начаться снова – как будто бы с чистого листа.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют освоить новое занятие, которое со временем может стать главным в их жизни. Энергии нынешнего дня благоприятны для того, чтобы выбрать себе дело по душе, которое принесет им не только известность и деньги, но и удовольствие, что далеко не всегда связано с работой. Для этого представителям знака необходимо сосредоточиться на своем внутреннем мире и понять, чего они хотят на самом деле, чтобы не ошибиться в выборе.

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