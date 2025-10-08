Какому знаку Зодиака повезет 9 октября

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 октября?

Нынешний лунный день характеризуется тем, что жизнь упорно посылает нам испытания, которые необходимо преодолеть — у нас просто нет другого выхода. Главная опасность этого — проявить слабость, поддавшись чужому давлению, и поступить не так, как собирался изначально, предав таким образом себя или свою мечту. Раскаяние накроет быстро, но может оказаться, что исправить уже невозможно.

Лев

Львам необходимо быть готовыми к тому, что любимый человек наконец-то решит сделать важный шаг в отношениях — например, признаться в любви ил предложить съехаться для совместной жизни. От представителей знака в данной ситуации требуется одно: максимально доброжелательно отнестись к этому событию: не подшучивать над своим партнёром, не прерывать его, даже если объяснение затянется (возможно, ему не так просто было на него решиться), и тем более не демонстрировать заносчивость и высокомерие.

