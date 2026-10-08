Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 9 октября?

День мощной космической энергетики, когда нужно сосредоточиться не на конечном результате, а на промежуточном процессе, только в таком случае удастся достичь поставленной цели. Причем, касается это не только профессиональной деятельности, которая в пятницу будет постепенно сходить на нет, но и личной жизни, над которой тоже важно серьезно работать, особенно если мы хотим, чтобы они развивались в позитивную сторону. Необходимо использовать для этого любой шанс, тем более что сегодня их будет достаточное количество.

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Водолей

Водолеям звезды советуют устраивать встречи с друзьями и романтические свидания, которые в финале рабочей недели, накануне выходных пройдут очень удачно. Общение — особенно если представители знака давно не виделись со своими партнерами — окажется не только приятным, что очень важно, но и полезным.

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Взаимопонимание, позволяющие им почувствовать себя единым целым, а также знания и факты, которыми обменяются стороны, позволят найти ответ на важный вопрос, давно их беспокоящие.

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