Какому знаку Зодиака повезет 9 сентября

Овен / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 9 сентября?

День пассивности и апатии, которые закономерно приводят к плохому настроению. Чтобы в результате не довести дело до депрессии, важно контролировать свои действия, слова и — особенно! — мысли. Также очень важно соблюдать осторожность в отношениях с людьми — слишком велика вероятность стать жертвой мошенников, поэтому не стоит тесно общаться с посторонними людьми, доверяя им свои тайны и секреты. Также нежелательно кого-лио обсуждать и, уже тем более, осуждать: в самом скором времени жизнь может поставить нас в условия, аналогичные тем, в которых оказался порицаемый нами человек, и еще неизвестно, как именно поступим мы сами.

Овен

Онам звезды рекомендуют посвятить этот день, несмотря на то, что он выпадает на разгар рабочей недели, отдыху. Они не только смогут выкроить для этого время, которое изначально планировали посвятить работе, но и получат возможность провести его с большим удовольствием. Например, они могут получить приглашение выехать за город или, наоборот, им организуют увлекательное времяпрепровождение в городе — главное, что впечатление от этого дня окажутся незабываемыми.

Реклама

Читайте также: