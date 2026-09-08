Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 9 сентября?

День тонкой, но благоприятной для человека энергетики, которая помогает любым — но обязательно созидательным и добрым — делам. Максимально успешными, как правило, оказываются действия, связанные с землей — в такие дни можно и нужно, как советует народная мудрость, сажать деревья и строить дома, а там и до рождения ребенка недалеко — или хотя бы приступать к этому процессу. С окружающими желательно сохранять спокойные и доброжелательные отношения, не допускающие ни мелких ссор, ни серьезных конфликтов, поскольку это может нарушить гармонию мирового пространства, которое царит вокруг нас в этот день.

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Телец

Тельцам, которые и так не являются особо активными и деятельными людьми, сегодня стоит возвести эти свои качества в высокую степень: чем меньше они будут двигаться — в том числе и в буквальном смысле — в этот день, тем лучше — как для них, так и для окружающих, которые смогут не опасаться их неловких — а потому часто приводящих к неприятностям — поступков.

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В результате один день такого — пассивного — отдыха можно будет приравнять к недельному отпуску и благодаря ему запастись энергией на долгое время вперед.

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