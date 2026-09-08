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Какому знаку Зодиака повезет 9 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 9 сентября?
День тонкой, но благоприятной для человека энергетики, которая помогает любым — но обязательно созидательным и добрым — делам. Максимально успешными, как правило, оказываются действия, связанные с землей — в такие дни можно и нужно, как советует народная мудрость, сажать деревья и строить дома, а там и до рождения ребенка недалеко — или хотя бы приступать к этому процессу. С окружающими желательно сохранять спокойные и доброжелательные отношения, не допускающие ни мелких ссор, ни серьезных конфликтов, поскольку это может нарушить гармонию мирового пространства, которое царит вокруг нас в этот день.
Телец
Тельцам, которые и так не являются особо активными и деятельными людьми, сегодня стоит возвести эти свои качества в высокую степень: чем меньше они будут двигаться — в том числе и в буквальном смысле — в этот день, тем лучше — как для них, так и для окружающих, которые смогут не опасаться их неловких — а потому часто приводящих к неприятностям — поступков.
В результате один день такого — пассивного — отдыха можно будет приравнять к недельному отпуску и благодаря ему запастись энергией на долгое время вперед.
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