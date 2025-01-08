Какому знаку Зодиака повезет 9 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 января?

Огромный прилив энергии, который можно будет ощутить в этот день, необходимо направить на хорошие дела. День благоприятен для занятий благотворительностью, причем касаться она может как обездоленных людей, так и бездомных животных. В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие – работа по необходимости не принесет хорошего результата.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на солидные денежные выплаты, которых они давно ждали. Главное, получив их, не пускаться во все тяжкие, транжиря деньги направо и налево – это будет, мягко говоря, неразумно. Очень важно тратить средства экономно – на решение только тех вопросов, которые имеют первостепенную важность, отложив все остальное на потом. Будет обидно снова оказаться на мели и только разводить руками в недоумении: "А куда это у меня деньги делись?"

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