Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 9 января?

Первый день 21-го лунного календаря, который растянется на двое календарных суток. Пользуется репутацией революционного — именно в это время часто происходят события, которые в корне меняют нашу жизнь. При этом, за какое бы дело мы ни взялись, ни в коем случае нельзя «сдавать» назад, меняя свои изначальные намерения и отказываясь от принятых ранее решений. Залогом победы в любом деле станут упорство и сила характера — такие качества нужно проявить всем без исключения, тогда и цели будут достигнуты на все сто процентов.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют — наконец-то — решиться и сделать то, к чему они давно стремятся. Скорее всего, такую цель они поставили перед собой давно, но — после первых неудач — отчаялись, хотя это совершенно не в их характере, и с тех пор постоянно откладывают решительные действия со дня на день, а то и с месяца на месяц. Похоже, пришла пора отбросить сомнения и совершить решительный шаг. Во-первых, за них его все равно никто не сделает, а во-вторых, на этот раз они могут рассчитывать на победу.

Реклама

Читайте также: