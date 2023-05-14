Какому знаку Зодиака повезет в любви с 15 по 21 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 15 до 21 мая?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам жизнь приготовила приятный сюрприз: отношения, которые они считают завершенными и очень из-за этого переживают, на самом деле еще не закончились. Представители знака поймут это в течение наступающей недели, когда бывший возлюбленный начнет общаться с ними, как ии в чем не бывало. Им же останется только решить, ко времени такое возобновление чувств или нет – скорее всего, ответ окажется положительным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – особенно тем из них, которые пока еще не нашли спутника жизни – стоит повнимательнее посмотреть вокруг: вполне возможно, что их судьба уже довольно долгое время находится рядом. Вопрос, почему два предназначенных друг для друга человека, столько времени ходили мимо и ничего – точнее, никого – не замечали, является риторическим, главное – теперь не потерять того, кого можно назвать своей судьбой.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы привыкли считать, что совмещать работу с романтическими чувствами – большая ошибка, но отношения с новым сотрудником, похоже, не впишутся в их профессиональный кодекс. Служебный роман, одной из сторон которого они станут, так их увлечет, что они – к счастью, только на время – забудут о работе. Вот только возлагать на эту связь особые надежды не стоит: служебные романы редко заканчиваются серьезными и долговременными отношениями.

Читайте также: