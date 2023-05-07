Какому знаку Зодиака повезет в любви с 8 по 14 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 8 по 14 мая?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы с большой долей вероятности получат известие от человека, с которым давно не общались: представители знака, несмотря на современные средства коммуникации, уже отчаялись что-нибудь о нем узнать, поэтому его появление в их жизни станет настоящим сюрпризом. Как, впрочем, и тот факт, что его отсутствие было вызвано объективными и уважительными причинами, а не тем, что он забыл и разлюбил.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды приготовили приятный сюрприз в виде знакомства с человеком, который, вполне возможно, сыграет важную роль в их жизни. Главное – не пугать претендента на их сердце, а со временем и руку, подталкивая его к быстрому развитию событий. Все должно идти своим чередом, только тогда отношения сложатся максимально удачно: спешка в личных отношениях – плохая советчица.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на человека, который в это время окажется в их окружении. Несмотря на первое впечатление, которое окажется не самым благоприятным, им стоит дать новому знакомому шанс: их удивит его образованность, эрудированность, обаяние и чувство юмора. Вполне возможно, у таких отношений серьезные перспективы.

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