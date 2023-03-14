Какому знаку Зодиака везет 15 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 марта?

Негативную энергию, которая в этот день будет буквально бурлить, необходимо направлять в мирное русло – на работу, домашние хлопоты, уход за дачным участком. Общаясь с близкими людьми или деловыми партнерами, необходимо продумывать каждое свое слово. Оно может быть воспринято собеседником в смысле, противоположном от изначально заложенного в него что, в свою очередь, станет причиной срыва переговоров и, как следствие. серьезного конфликта.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, пожалуй, единственный знак Зодиака, которому сегодня можно не опасаться общения с окружающими людьми – напротив, оно может сыграть важную положительную роль в их профессиональной деятельности в частности и жизни в целом. Главное, воспользоваться искусством общения с любыми, в том числе и самыми несговорчивыми, собеседниками, которое дано представителям знака от рождения: они легко могут разговорить даже мраморную статую, что уж тут говорить о простых людях. В результате, «очарованные, околдованные» они сделают для Близнецов все, о чем те их попросят.

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