Какой королевой будет Камилла: астролог дал прогноз

Камилла Паркер Боулз стала королевой-консортом Великобритании. Несмотря на то, что она не имеет специального конституционного статуса и власти, у Камиллы есть нечто более важное – влияние на нового короля, что сделает ее значительной фигурой на мировой политической арене. О чем говорит гороскоп королевы Камиллы, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Рожденная в период Гекаты

Камилла Паркер-Боулз появилась на свет 17 июля 1947 года в 7 часов 10 минут утра в Лондоне – это был 29-й лунный день, то есть, новая британская королева родилась во время Гекаты. На небе в тот период не было Луны, и это не могло не отразиться на характере Камиллы. Геката, которую еще называют Триодитой, – один из архетипов, связанных с коллективных бессознательным. Люди, рожденные в период Гекаты – а это 29, 30, 1 и 2 лунные дни – имеют определенный набор внутренних качеств, а вследствие этого и уникальную, но непростую судьбу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Если говорить о женщинах-гекатницах, то их, как правило, притягивает опасность: они любят экстремальные виды спорта и легко идут на риск. У них отменная интуиция, позволяющая им предвидеть будущее – как собственное, так и других людей. Таких женщин интересует все непонятное и непознанное, поэтому они интересуются мистикой и магией, причем могут проводить соответствующие обряды. Свойственная им внутренняя сила позволяет добиваться своего, при этом по жизни они идут не за деньгами, а за чувствами, что позволяет говорить о них как о личностях бескорыстных. Единственное, с чем они не могут справиться, – это инстинкты, которые у женщин-гекатниц чрезвычайно сильны.

Таинственная разрушительница

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

В тот момент, когда Камилла появилась на свет, Солнце, Луна, Венера и Меркурий соединились в доме тайн в знаке Рака, а это говорит о том, что мы далеко не все знаем – и, похоже, никогда не узнаем – о закулисье нынешней королевской четы. На асценденте в ее натальной карте в 6-м градусе Льва – кстати, там же он находится и у Чарльза – расположено соединение Сатурн-Плутон: это значит, что новая британская королева – человек невероятной внутренней силы, настоящая "железная леди".

Герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Важно обратить внимание и на расположение в ее гороскопе Черной Луны, поскольку Геката является повелительницей этой иллюзорной планеты. У Камиллы Черная Луна расположена в 19-м – разрешительном – градусе Козерога, а ее Сатурн находится в не менее разрушительном – 10-м – градусе Льва. Нынешняя королева – возможно, сама того не желая – многое разрушает на своем пути, что, впрочем, не значит, что она поступает плохо – иногда для того, чтобы построить новое, необходимо избавиться от старого.

Смерть Елизаветы II – звездный час для Камиллы

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Associated Press

То ли в силу разрушительных качеств Камиллы, то ли по жестокой иронии судьбы, звездный час новой королевы совпал с моментом смерти Елизаветы II. В этот день, 8 сентября 2022 года, транзитный Марс в Близнецах находился в точном соединении с Марсом в гороскопе Камиллы и при этом создавал прекрасный бисекстиль (сочетание трех аспектов, дающих помощь, защиту и поддержку) к Плутону, Сатурну во Льве и Нептуну в Весах. В результате этих небесных конфигураций Камилла получила новый титул – королевы-консорта. И произошло это все на цикле Черной Луны, проходящей по знаку Рака, к которому принадлежит Камилла.

Сделала мужа королем

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Немаловажно отметить и тот факт, что бывший принц Чарльз стал королем во многом благодаря своей жене. Люди, рожденные во время Гекаты, до смерти преданы тем, кого любят. А человек, который в свою очередь дарит такой женщине свою любовь, взамен получает силу, готовую вывести его на самую вершину успеха – как возможную, так и невозможную. Чарльз очень поздно стал королем, и была вероятность того, что он откажется от трона в пользу своего старшего сына, принца Уильяма. Но Камилла не дала бы ему этого сделать – она хотела видеть своего супруга королем, и она своего добилась.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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