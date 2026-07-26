Календарь красоты и здоровья на август 2026 года / © Credits

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Особое внимание стоит обратить на коридор затмений с 12 по 28 августа. В этот период эмоциональное состояние становится более переменчивым, а желание резко изменить внешность может быть продиктовано минутным настроением. Если давно планировали серьезную пластическую операцию, кардинальную смену имиджа, сложные косметологические процедуры или радикальное окрашивание волос, лучше по возможности перенести их на более спокойное время, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Еще один важный момент — периоды Луны без курса. В эти часы не рекомендуется проводить процедуры, от которых ожидается выраженный и долгосрочный результат. Новая стрижка может быстро потерять форму, цвет волос способен лечь не так, как планировалось, а эффект от косметологических процедур может оказаться слабее ожидаемого. Эти промежутки лучше посвятить обычному домашнему уходу, расслабляющим процедурам, массажу, уходовым маскам и отдыху.

Стрижка волос

Август подходит для стрижек, если вы хотите освежить образ, придать волосам ухоженный вид или убрать поврежденные кончики. Особенно удачным временем станет период с 6 по 11 августа, когда Венера переходит в знак Весов, усиливая стремление к гармонии, красоте и аккуратности. В эти дни легче подобрать новую форму прически, которая подчеркнет достоинства внешности.

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После 12 августа, когда начинается коридор затмений, лучше отказаться от желания полностью изменить стиль. Если хочется обновления, ограничьтесь коррекцией уже существующей формы или легким уходом за волосами.

Не стоит записываться к парикмахеру в часы Луны без курса, особенно если планируете сложную стрижку или смену длины волос.

Окрашивание волос

Начало месяца благоприятно для обновления цвета, закрашивания седины, тонирования и ухода за волосами. Хорошие результаты могут дать процедуры с 6 по 11 августа.

Во время коридора затмений нежелательно выбирать экстремальные оттенки, кардинально переходить из темного цвета в светлый или наоборот. Нередко спустя несколько недель возникает желание вернуть прежний образ.

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Если окрашивание связано с важным событием, желательно не проводить его в дни Луны без курса и непосредственно в даты затмений — 12 и 28 августа.

Косметология

До 12 августа можно заниматься большинством уходовых процедур: чисткой лица, аппаратным уходом, биоревитализацией, мезотерапией, восстановлением кожи, уходом за шеей и зоной декольте.

С 12 по 28 августа желательно избегать процедур, результат которых сложно изменить или отменить. Это касается пластических операций, нитевого лифтинга, установки постоянных филлеров, татуажа, удаления крупных новообразований без медицинской необходимости и других серьезных вмешательств.

Если процедура проводится по медицинским показаниям и откладывать ее нельзя, следует руководствоваться рекомендациями лечащего врача.

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Инъекции красоты

Ботулинотерапию, контурную пластику, увеличение губ, объемную коррекцию лица и другие инъекционные процедуры желательно планировать до начала коридора затмений либо уже после его завершения.

Во второй половине августа возрастает вероятность того, что конечный результат может отличаться от первоначальных ожиданий, а период восстановления окажется длиннее обычного.

Маникюр и педикюр

Август вполне подходит для ухода за ногтями. Можно делать классический и аппаратный маникюр, укрепление ногтей, уход за стопами.

Если хочется необычного дизайна или кардинальной смены формы, лучше завершить такие процедуры до 12 августа. После этой даты предпочтение стоит отдавать спокойным оттенкам и проверенным решениям.

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Уход за кожей

В течение всего месяца благоприятны процедуры, направленные на питание, увлажнение и восстановление кожи. Особенно хорошо организм реагирует на домашний уход, профессиональные маски, лимфодренажный массаж лица, уход за телом и мягкие пилинги, если нет противопоказаний.

Во второй половине августа желательно внимательнее относиться к защите кожи от солнца, использовать средства с SPF и не злоупотреблять длительным пребыванием под прямыми солнечными лучами.

Здоровье

Первые дни августа проходят на фоне напряженного взаимодействия Марса и Лилит, поэтому важно избегать переутомления, конфликтов и необдуманного риска. В этот период стоит быть осторожнее за рулем, при работе с инструментами и во время занятий экстремальными видами спорта.

С 16 по 18 августа, когда Марс образует напряженный аспект с ретроградным Нептуном, повышается вероятность ошибок из-за невнимательности, усталости или переоценки собственных сил. В эти дни желательно отказаться от алкоголя, соблюдать осторожность при приеме лекарственных препаратов и внимательно следить за своим самочувствием.

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Во время коридора затмений полезно соблюдать привычный режим сна, не перегружать организм строгими диетами и не экспериментировать с новыми оздоровительными методиками. Намного больший эффект принесут регулярные прогулки, полноценный отдых, качественное питание и умеренная физическая активность.

Периоды Луны без курса в августе 2026 года

Именно в эти интервалы лучше не планировать стрижки, окрашивание, инъекционные процедуры, пластические операции и другие важные изменения внешности:

2 августа 15:33 — 23:37

4 августа 21:52 — 5 августа 05:35

7 августа 02:25 — 09:08

9 августа 08:27 — 10:45

10 августа 10:30 — 11 августа 11:38

12 августа 20:37 — 13 августа 13:18

13 августа 22:24 — 15 августа 17:20

17 августа 14:30 — 18 августа 00:46

20 августа 05:46 — 11:30

22 августа 23:31 — 23:59

24 августа 09:30 — 25 августа 12:01

27 августа 00:59 — 22:04

28 августа 19:14 — 30 августа 05:38.

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