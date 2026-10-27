Календарь красоты и здоровья на ноябрь 2026 года для всех знаков Зодиака

Календарь красоты и здоровья на ноябрь 2026 года / © Associated Press

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С 17 по 30 ноября наступает режим «обновления»: Меркурий и Венера идут директно, а значит можно пробовать новое, то есть стрижку, цвет, новые процедуры, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 1 по 8 ноября и с 24 по 30 ноября Луна убывающая: стрижка держит форму, окрашивание ложится ровно, подходят очищение, детокс и депиляция.

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9 ноября в 09:02 новолуние 17⁰ Скорпиона: пауза, только мягкий уход.

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С 9 по 24 ноября Луна растущая: волосы растут быстрее, лучшее время для питания, укрепления и объёма.

24 ноября в 16:54 полнолуние в 3⁰ Близнецов: отдых, вода, лёгкая еда.

С 25 ноября Луна убывающая: стрижка держит форму, окрашивание ложится ровно, подходят очищение, детокс и депиляция.

В часы «Луны без курса» не начинайте ничего важного (стрижка, окрашивание, новая процедура). Это время для отдыха, массажа и привычного ухода.

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1-16 ноября: поддерживаем и восстанавливаем

1 ноября (до 6:18, Луна без курса в Раке). Отдых, вода, ничего нового.

1 ноября с 6:18 до 3 ноября 2:10 (Лев, Луна убывающая). Хорошее время для блеска волос: подровнять кончики, сделать маски, ламинирование или глазирование. Подойдут массаж спины и лёгкое кардио. Радикально менять стрижку или цвет не стоит.

3 ноября (2:10 — 10:28, Луна без курса). Отдых.

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3 ноября с 10:28 до 4 ноября 8:57 (Дева, Луна убывающая). Чистка лица, аккуратный маникюр и педикюр, анализы, наладить питание и режим. Не пробуйте новую косметику.

4 ноября с 8:57 до 5 ноября 16:38 (Луна без курса). Домашний уход, ванна, сон. Вечером 4 ноября начинается новый цикл Меркурия, поэтому хорошо планировать и записываться, но пока не делать. Не записывайтесь на дорогой курс в спешке.

5 ноября с 16:38 до 7 ноября 15:20 (Весы, Луна убывающая). Одно из лучших окон первой половины месяца: уход за кожей, увлажнение, мягкий пилинг, массаж лица, спа, питьевой режим. Окрашивание только в привычный оттенок, новый имидж пока рано, ведь Венера ретроградна.

7 ноября (15:20) — 8 ноября (0:40), Луна без курса. Отдых.

8 ноября с 0:40 до 9 ноября (Скорпион, Луна убывающая). Баня или сауна, детокс, скраб, депиляция до новолуния. Хорошо провести ревизию косметички и аптечки и выбросить просроченное. Инъекции и эстетические процедуры лучше не делать.

9 ноября, новолуние. Маски, масла, тишина, сон, уборка в ванной. Не стричься, не красить, не делать процедуры.

10 ноября (1:25 — 10:36, Луна без курса). Отдых.

10 ноября с 10:36 до 12 ноября 13:29 (Стрелец, Луна растущая). Растяжка, плавание, массаж ног и бёдер, антицеллюлитный уход, питательные маски для волос. Глубокие и травматичные процедуры лучше не делать.

12 ноября (13:29 — 22:27, Луна без курса). Отдых.

12 ноября с 22:27 до 14 ноября 20:55 (Козерог, Луна растущая). Гигиена полости рта, кальций и витамин D, суставная гимнастика, укрепление ногтей, увлажнение кожи. Можно подровнять волосы на рост. 13 ноября Меркурий разворачивается в директное движение: проверьте детали, перечитайте договор с клиникой или мастером, подтвердите записи. Не подписывайте ничего с первого прочтения.

14 ноября (20:55) — 15 ноября (11:24), Луна без курса. Отдых.

15 ноября с 11:24 до 17 ноября 16:26 (Водолей, Луна растущая). Лимфодренаж и массаж ног, компрессионный уход, прогулки, цифровой детокс. Составьте список желаний: какой образ, какой цвет, что хотите изменить. Сама смена образа пока рановата.

Внимание: 12-17 ноября повышенное напряжение (Марс, Юпитер и Солнце в напряжённом аспекте). Выше риск порезов, раздражений и воспалений. Откажитесь от агрессивных процедур: глубоких пилингов, эпиляции воском, работы острыми инструментами. Лучше спокойное движение и вода.

17-30 ноября: обновляемся

17 ноября (16:26 — 23:19, Луна без курса). Отдых. С этого дня Венера директна.

17 ноября с 23:19 до 20 ноября 3:46 (Рыбы, Луна растущая). Педикюр, ванночки для ног, обёртывания, ароматерапия, антиотёчный и лимфодренажный массаж, бассейн. Стрижку и острые процедуры лучше отложить.

18 и 19 ноября напряжённые дни (Солнце и Марс): отдайте лишнюю энергию тренировке, быстрой прогулке или лёгкой йоге, не планируйте инвазивные процедуры и эпиляцию воском.

20 ноября (3:46 — 7:52, Луна без курса). Отдых.

20 ноября с 7:52 до 22 ноября 9:38 (Овен, Луна растущая). Первая возможность сменить образ: смелая стрижка, яркий цвет. Хороши спорт, кардио, массаж головы. Кожа чувствительна, поэтому агрессивных процедур для лица лучше избегать.

22 ноября (9:38 — 12:10, Луна без курса). Отдых. В 9:23 Солнце входит в знак Стрельца: хорошее время строить планы на год.

22 ноября с 12:10 до 24 ноября 12:09 (Телец, Луна растущая). Лучшие дни месяца для красоты: стрижка на рост, окрашивание, уход за шеей и декольте, массаж шеи, спа, масла для волос. Подходит практически всё.

23 ноября мягкий день без суеты: баня, бассейн, массаж, музыка, хороший сон.

24 ноября (12:09 — 13:09, Луна без курса). Отдых. В 16:54 полнолуние: вода, лёгкая еда, растяжка, без процедур и стрижки.

24 ноября с 13:09 до 26 ноября 7:23 (Близнецы, Луна убывающая). Уход за руками, маникюр, массаж плеч, дыхательные практики, завивка и укладка для объёма. Жёстких диет лучше избегать.

25 ноября самый результативный день месяца: запишитесь на курс, поставьте цель по здоровью.

26 ноября (7:23 — 12:51, Луна без курса). Отдых.

С 26 ноября Марс в Деве: время налаживать режим сна и питания.

26 ноября с 12:51 до 28 ноября 7:40 (Рак, Луна убывающая). Увлажнение, уход за кожей груди и декольте, щадящее питание, тёплые напитки. Стрижку и жёсткий детокс отложите.

28 ноября (7:40 — 13:20, Луна без курса). Отдых.

28 ноября с 13:20 до 30 ноября 12:10 (Лев, Луна убывающая). Лучшее окно месяца для волос: стрижка на сохранение формы, окрашивание, ламинирование, блеск, массаж спины. 28 ноября Венера и Юпитер дружат, так что удачно делать приятные покупки для красоты.

30 ноября (12:10 — 16:12, Луна без курса). Отдых.

30 ноября с 16:12 (Луна убывающая в Деве). Подведите итоги месяца, запишитесь на декабрь, наведите порядок в ванной.

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