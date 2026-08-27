Календарь красоты и здоровья сентябрь 2026 года / © Credits

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Энергия месяца неоднородна — сочетает моменты напряжения и вдохновения, создавая атмосферу, в которой многое начинает перестраиваться — в отношениях, работе, финансовых вопросах и личных целях, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В течение всего месяца действует тонкий фоновый процесс, который не бросается в глаза, но ощутимо влияет на внутреннее состояние. Он проявляется как тихое напряжение, желание разобраться в глубинных мотивах, пересмотреть старые решения и по‑новому взглянуть на привычные ситуации. Это время, когда внешние события становятся отражением внутренних перемен.

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Сентябрь также связан с возвращением тем прошлого, пересмотром ценностей и переоценкой отношений — влияние Венеры делает эмоциональную сферу более насыщенной, а вопросы красоты, комфорта и личного стиля приобретают особую значимость. При этом практичная энергия Девы помогает удерживать баланс, структурировать планы и заботиться о теле и здоровье.

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В целом месяц подходит для обновления, аккуратных изменений, ухода за собой, работы с привычками и постепенного движения к более гармоничному состоянию — но требует внимательности к датам и ритмам, чтобы использовать его возможности максимально эффективно.

Луна без курса (ЛБК) в сентябре — когда лучше отдыхать

В эти промежутки любые действия, требующие точности, устойчивого результата и профессионального вмешательства, дают слабый эффект.

Лучшее, что можно сделать: релакс, SPA, лёгкий уход, маски, ванны, медитация, отдых, мягкие процедуры без риска.

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Периоды ЛБК в сентябре 2026 (Киев)

1 сентября — до 11:01

2 — 3 сентября — 13:47 — 14:47

5 сентября — 11:40 — 17:30

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7 сентября — 16:40 — 19:49

9 сентября — 21:58 — 22:35

11 — 12 сентября — 08:52 — 02:51

13 — 14 сентября — 17:26 — 09:44

16 сентября — 06:30 — 19:41

18 — 19 сентября — 23:44 — 07:55

21 сентября — 17:31 — 20:14

23 — 24 сентября — 11:18 — 06:23

26 сентября — 11:32 — 13:23

28 сентября — 12:50 — 17:40

30 сентября — 02:36 — 20:26

Прически, стрижки, покраска

Сентябрь проходит под влиянием Венеры, которая движется по Скорпиону и находится в ретроградной петле. Это делает любые изменения внешности более глубокими, но требует осторожности.

Когда лучше стричься

После 10 сентября, когда Венера уже в Скорпионе, стрижки получаются выразительными, подчёркивающими характер.

14 — 16 сентября — гармония Марса и Солнца: отличное время для обновления образа, смелых решений, смены длины.

Когда лучше красить волосы

До 10 сентября — мягкие, естественные оттенки, аккуратные обновления.

После 10 сентября — можно экспериментировать с насыщенными цветами, но важно заранее продумать результат. Помним, что Скорпион усиливает драматичность.

Когда не стоит делать окрашивание

В периоды ЛБК — результат может быть нестойким.

15 сентября — напряжённые аспекты Венеры способствуют недовольству оттенком, появлению пятен и вообще непредсказуемого результата.

Татуаж, перманентный макияж, брови, губы

Эти процедуры требуют точности, поэтому:

Лучшие дни

11 сентября — новолуние в Деве. Идеальное время для аккуратных, естественных, структурных процедур.

14 сентября — Меркурий в тригоне с Ураном. Мастер работает особенно чётко, результат получается точным и гармоничным.

Осторожность

15 сентября — Венера в напряжённых аспектах: лучше перенести, возможны асимметрия, чрезмерная яркость, раздражение кожи.

Все периоды ЛБК — только уход, никакой перманентной работы.

Косметология, уход, процедуры красоты

Сентябрь сочетает моменты напряжения и обновления — важно выбирать дни осознанно.

Лучшие дни для процедур

11 сентября — новолуние в Деве: уход за кожей, чистки, структурирование рутины, начало новых процедур.

14 — 16 сентября — гармония Марса и Солнца: хорошо идут массажи, процедуры для тонуса, аппаратная косметология.

22 сентября — Меркурий в секстиле с Юпитером: удачные консультации, подбор уходовой программы, покупка косметики.

Когда лучше только лёгкий уход

1 сентября — напряжение Сатурна и Марса: кожа может реагировать чувствительно.

15 сентября — Венера под давлением Плутона и Нептуна: возможны аллергии, непредсказуемые реакции.

Все периоды ЛБК — только мягкие процедуры.

Стоматология

Здесь важно избегать дней, когда Венера напряжена — она отвечает за ткани, чувствительность и эстетические процедуры.

Лучшие дни для лечения зубов

11 — 14 сентября — спокойные аспекты, хорошая точность работы.

22 сентября — благоприятный день для плановых визитов, консультаций, диагностики.

Когда отказаться от лечения

15 сентября — риск повышенной чувствительности, осложнений.

Периоды ЛБК — возможны задержки, неточность, слабый эффект.

Похудение, детокс, работа с телом

Сентябрь отлично подходит для структурирования режима.

Лучшие дни для старта

11 сентября — новолуние в Деве. Подходящий момент для начала диеты, режима, фитнес‑плана.

14 — 16 сентября — энергия Марса и Солнца помогает держать мотивацию.

Когда не стоит начинать

1 сентября — внутреннее сопротивление, слабая энергия.

15 сентября — эмоциональные колебания, риск срывов.

Периоды ЛБК — только отдых, мягкая активность.

Маникюр, педикюр, татуаж, ресницы, брови

Лучшие дни

11 сентября — аккуратные, точные работы.

14 — 16 сентября — яркие, выразительные образы.

22 сентября — удачные покупки материалов, запись к мастеру.

Осторожность

15 сентября — возможны ошибки мастера, недовольство формой или оттенком.

ЛБК — только уход, никакой сложной работы.

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