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Календарь красоты и здоровья сентябрь 2026 года
Сентябрь 2026 медленно перенастраивает внутренний компас, подталкивая к осознанным решениям, глубоким чувствам и внимательному отношению к себе.
Энергия месяца неоднородна — сочетает моменты напряжения и вдохновения, создавая атмосферу, в которой многое начинает перестраиваться — в отношениях, работе, финансовых вопросах и личных целях, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
В течение всего месяца действует тонкий фоновый процесс, который не бросается в глаза, но ощутимо влияет на внутреннее состояние. Он проявляется как тихое напряжение, желание разобраться в глубинных мотивах, пересмотреть старые решения и по‑новому взглянуть на привычные ситуации. Это время, когда внешние события становятся отражением внутренних перемен.
Сентябрь также связан с возвращением тем прошлого, пересмотром ценностей и переоценкой отношений — влияние Венеры делает эмоциональную сферу более насыщенной, а вопросы красоты, комфорта и личного стиля приобретают особую значимость. При этом практичная энергия Девы помогает удерживать баланс, структурировать планы и заботиться о теле и здоровье.
В целом месяц подходит для обновления, аккуратных изменений, ухода за собой, работы с привычками и постепенного движения к более гармоничному состоянию — но требует внимательности к датам и ритмам, чтобы использовать его возможности максимально эффективно.
Луна без курса (ЛБК) в сентябре — когда лучше отдыхать
В эти промежутки любые действия, требующие точности, устойчивого результата и профессионального вмешательства, дают слабый эффект.
Лучшее, что можно сделать: релакс, SPA, лёгкий уход, маски, ванны, медитация, отдых, мягкие процедуры без риска.
Периоды ЛБК в сентябре 2026 (Киев)
1 сентября — до 11:01
2 — 3 сентября — 13:47 — 14:47
5 сентября — 11:40 — 17:30
7 сентября — 16:40 — 19:49
9 сентября — 21:58 — 22:35
11 — 12 сентября — 08:52 — 02:51
13 — 14 сентября — 17:26 — 09:44
16 сентября — 06:30 — 19:41
18 — 19 сентября — 23:44 — 07:55
21 сентября — 17:31 — 20:14
23 — 24 сентября — 11:18 — 06:23
26 сентября — 11:32 — 13:23
28 сентября — 12:50 — 17:40
30 сентября — 02:36 — 20:26
Прически, стрижки, покраска
Сентябрь проходит под влиянием Венеры, которая движется по Скорпиону и находится в ретроградной петле. Это делает любые изменения внешности более глубокими, но требует осторожности.
Когда лучше стричься
После 10 сентября, когда Венера уже в Скорпионе, стрижки получаются выразительными, подчёркивающими характер.
14 — 16 сентября — гармония Марса и Солнца: отличное время для обновления образа, смелых решений, смены длины.
Когда лучше красить волосы
До 10 сентября — мягкие, естественные оттенки, аккуратные обновления.
После 10 сентября — можно экспериментировать с насыщенными цветами, но важно заранее продумать результат. Помним, что Скорпион усиливает драматичность.
Когда не стоит делать окрашивание
В периоды ЛБК — результат может быть нестойким.
15 сентября — напряжённые аспекты Венеры способствуют недовольству оттенком, появлению пятен и вообще непредсказуемого результата.
Татуаж, перманентный макияж, брови, губы
Эти процедуры требуют точности, поэтому:
Лучшие дни
11 сентября — новолуние в Деве. Идеальное время для аккуратных, естественных, структурных процедур.
14 сентября — Меркурий в тригоне с Ураном. Мастер работает особенно чётко, результат получается точным и гармоничным.
Осторожность
15 сентября — Венера в напряжённых аспектах: лучше перенести, возможны асимметрия, чрезмерная яркость, раздражение кожи.
Все периоды ЛБК — только уход, никакой перманентной работы.
Косметология, уход, процедуры красоты
Сентябрь сочетает моменты напряжения и обновления — важно выбирать дни осознанно.
Лучшие дни для процедур
11 сентября — новолуние в Деве: уход за кожей, чистки, структурирование рутины, начало новых процедур.
14 — 16 сентября — гармония Марса и Солнца: хорошо идут массажи, процедуры для тонуса, аппаратная косметология.
22 сентября — Меркурий в секстиле с Юпитером: удачные консультации, подбор уходовой программы, покупка косметики.
Когда лучше только лёгкий уход
1 сентября — напряжение Сатурна и Марса: кожа может реагировать чувствительно.
15 сентября — Венера под давлением Плутона и Нептуна: возможны аллергии, непредсказуемые реакции.
Все периоды ЛБК — только мягкие процедуры.
Стоматология
Здесь важно избегать дней, когда Венера напряжена — она отвечает за ткани, чувствительность и эстетические процедуры.
Лучшие дни для лечения зубов
11 — 14 сентября — спокойные аспекты, хорошая точность работы.
22 сентября — благоприятный день для плановых визитов, консультаций, диагностики.
Когда отказаться от лечения
15 сентября — риск повышенной чувствительности, осложнений.
Периоды ЛБК — возможны задержки, неточность, слабый эффект.
Похудение, детокс, работа с телом
Сентябрь отлично подходит для структурирования режима.
Лучшие дни для старта
11 сентября — новолуние в Деве. Подходящий момент для начала диеты, режима, фитнес‑плана.
14 — 16 сентября — энергия Марса и Солнца помогает держать мотивацию.
Когда не стоит начинать
1 сентября — внутреннее сопротивление, слабая энергия.
15 сентября — эмоциональные колебания, риск срывов.
Периоды ЛБК — только отдых, мягкая активность.
Маникюр, педикюр, татуаж, ресницы, брови
Лучшие дни
11 сентября — аккуратные, точные работы.
14 — 16 сентября — яркие, выразительные образы.
22 сентября — удачные покупки материалов, запись к мастеру.
Осторожность
15 сентября — возможны ошибки мастера, недовольство формой или оттенком.
ЛБК — только уход, никакой сложной работы.